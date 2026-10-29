Renegade Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Renegade Gold hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Renegade Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,150 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at