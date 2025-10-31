Renegade Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Renegade Gold hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,320 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -1,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at