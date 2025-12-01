Renegade Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Renegade Gold ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Renegade Gold die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 CAD gegenüber -0,060 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at