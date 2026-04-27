Renesas Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Renesas Electronics hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Renesas Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at