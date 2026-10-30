Renesas Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Renesas Electronics hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renesas Electronics 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Milliarden USD – ein Plus von 20,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Renesas Electronics 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at