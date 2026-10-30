Renesas Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Renesas Electronics präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 203,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 58,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Renesas Electronics im vergangenen Quartal 435,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Renesas Electronics 335,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at