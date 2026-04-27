Renesas Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Renesas Electronics stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,57 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Renesas Electronics 14,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 380,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Renesas Electronics einen Umsatz von 308,78 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at