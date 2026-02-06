|
06.02.2026 06:31:28
Renesas Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Renesas Electronics veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 9,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 351,54 Milliarden JPY gegenüber 292,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 28,650 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renesas Electronics 122,51 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Renesas Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 1 321,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 348,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -2,02 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.