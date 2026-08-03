Renesas Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Renesas Electronics hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 81,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -111,820 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,54 Prozent auf 418,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at