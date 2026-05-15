RenetJapanGroup, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RenetJapanGroup, hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,58 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat RenetJapanGroup, im vergangenen Quartal 3,69 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RenetJapanGroup, 2,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at