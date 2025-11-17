17.11.2025 06:31:29

RenetJapanGroup, präsentierte Quartalsergebnisse

RenetJapanGroup, präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,18 JPY. Im Vorjahresviertel waren -10,310 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RenetJapanGroup, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 34,06 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RenetJapanGroup, -148,230 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,83 Prozent auf 10,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

