RenetJapanGroup, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RenetJapanGroup, äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 4,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,98 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

