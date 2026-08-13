RenetJapanGroup, vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RenetJapanGroup, äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 JPY, nach 1,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 4,15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at