RenetJapanGroup,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RenetJapanGroup, hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 24,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat RenetJapanGroup, mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 73,39 Prozent gesteigert.

RenetJapanGroup, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 56,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 34,06 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat RenetJapanGroup, im vergangenen Geschäftsjahr 15,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RenetJapanGroup, 10,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at