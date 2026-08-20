ReNew Energy Global A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ReNew Energy Global A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,17 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ReNew Energy Global A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 470,8 Millionen USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ReNew Energy Global A 455,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at