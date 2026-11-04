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04.11.2026 06:31:28
ReNew Energy Global A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ReNew Energy Global A hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 415,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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