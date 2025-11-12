ReNew Energy Global A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ReNew Energy Global A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 415,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 319,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at