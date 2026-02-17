|
ReNew Energy Global A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ReNew Energy Global A hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat ReNew Energy Global A mit einem Umsatz von insgesamt 282,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,00 Prozent gesteigert.
