ReNew Energy Global A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ReNew Energy Global A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ReNew Energy Global A 0,100 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat ReNew Energy Global A mit einem Umsatz von insgesamt 347,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,58 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,50 Milliarden USD – ein Plus von 30,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ReNew Energy Global A 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at