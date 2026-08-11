ReNew Energy Globa a Aktie
WKN DE: A3CSZZ / ISIN: GB00BNQMPN80
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11.08.2026 18:51:23
ReNew Energy Global Stock Gains 11%
(RTTNews) - ReNew Energy Global Plc (RNW) shares rose $0.69, or 11.35 percent, to $6.83 on Tuesday. No new company-specific news was identified to explain the move.
The stock opened at $6.77 and traded between $6.74 and $6.85 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached 19.23 million shares, compared with an average daily volume of 1.34 million shares.
It has traded in a 52-week range of $4.39 to $8.24.
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