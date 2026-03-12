12.03.2026 20:26:25

Renewable Energy Stock Up 54% in a Year as a New $26 Million Bet Signals Confidence

On February 17, 2026, Aperture Investors disclosed a new position in Ormat Technologies (NYSE:ORA), acquiring 231,633 shares worth $25.59 million.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Aperture Investors reported a new position in Ormat Technologies, acquiring 231,633 shares. The estimated value of the purchase, based on the quarter-end price, was $25.59 million.Ormat Technologies is a leading renewable energy company specializing in geothermal and recovered energy power generation, with a growing presence in energy storage. The company operates across multiple continents, leveraging proprietary technology and vertical integration to deliver reliable clean energy solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Confidence Inc. Registered Shs 1 598,00 0,38% Confidence Inc. Registered Shs
Renewable Corp 0,00 0,00% Renewable Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen