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12.03.2026 20:26:25
Renewable Energy Stock Up 54% in a Year as a New $26 Million Bet Signals Confidence
On February 17, 2026, Aperture Investors disclosed a new position in Ormat Technologies (NYSE:ORA), acquiring 231,633 shares worth $25.59 million.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Aperture Investors reported a new position in Ormat Technologies, acquiring 231,633 shares. The estimated value of the purchase, based on the quarter-end price, was $25.59 million.Ormat Technologies is a leading renewable energy company specializing in geothermal and recovered energy power generation, with a growing presence in energy storage. The company operates across multiple continents, leveraging proprietary technology and vertical integration to deliver reliable clean energy solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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