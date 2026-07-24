Renewable Aktie

Renewable für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052

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24.07.2026 13:31:57

Renewable jet fuel producer Neste swings to profit after Iran war sends prices soaring

Airlines and industrial buyers look for supplies safe from continuing turmoilWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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