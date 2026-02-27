27.02.2026 06:31:29

Renewable Ventures Nordic 3 Registered legte Quartalsergebnis vor

Renewable Ventures Nordic 3 Registered äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,7 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61,6 Millionen SEK ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,040 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Renewable Ventures Nordic 3 Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,18 Millionen SEK im Vergleich zu 189,86 Millionen SEK im Vorjahr.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
