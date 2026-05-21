Renewable Ventures Nordic 3 Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Renewable Ventures Nordic 3 Registered präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Renewable Ventures Nordic 3 Registered ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,47 Prozent auf 49,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at