Renewable Ventures Nordic Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Renewable Ventures Nordic Registered hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,14 SEK gegenüber -0,630 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,720 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,820 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Renewable Ventures Nordic Registered 0,15 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,13 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at