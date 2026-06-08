Renewable Ventures Nordic Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Renewable Ventures Nordic Registered stellte am 05.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,92 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Renewable Ventures Nordic Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,120 SEK vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Renewable Ventures Nordic Registered 5,6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3600 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at