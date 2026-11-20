Renewable Ventures Nordic Registered hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Renewable Ventures Nordic Registered ein Ergebnis je Aktie von 35,00 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at