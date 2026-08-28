Renewable Ventures Nordic Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Renewable Ventures Nordic Registered hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Renewable Ventures Nordic Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,940 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at