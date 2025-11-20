Renewable Ventures Nordic Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Renewable Ventures Nordic Registered hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 35,00 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renewable Ventures Nordic Registered -1,440 SEK je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at