TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
03.08.2026 08:26:41
Renewables in Europe: TotalEnergies Acquires Shell's Renewables Business and Sells a 50% Stake in a Portfolio of Developed Assets to KKR
Paris, August 3, 2026 – In line with its Integrated Power strategy in Europe focused on selected deregulated markets, as illustrated by the recent transaction with EPH, and with its business model designed to optimize capital allocation in renewables, TotalEnergies announces the signing of two transactions in Europe:Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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