Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.07.2026 16:35:20
Renewed US-Iran war would hit Persian Gulf countries hard
After US strikes on Iran, Iran targeted US military sites in Bahrain and Kuwait. Even if Iran isn't targeting the governments or populations of its neighbors, Gulf countries have much to lose as fighting escalates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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