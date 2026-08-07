Rengo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rengo hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,73 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rengo 1,73 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at