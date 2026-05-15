Rengo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rengo hat am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -36,80 JPY. Ein Jahr zuvor waren 10,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 249,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 251,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 84,70 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 116,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 008,34 Milliarden JPY, während im Vorjahr 993,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at