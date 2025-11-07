Rengo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rengo hat am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Rengo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,71 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 247,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 250,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at