Rengo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rengo hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 38,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,28 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Rengo 278,39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at