Rengo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rengo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rengo ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,62 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at