Rengo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rengo hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 275,75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at