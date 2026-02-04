Rengo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rengo präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 77,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rengo 30,14 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 261,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 246,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at