RENK-Aktie bricht ein: JPMorgan-Analyst warnt vor Schwäche im dritten Quartal

Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um 3,66 Prozent auf 39,10 Euro abwärts, womit das RENK -Papier einer der größten Verlierer im MDAX war.

Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten.

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)