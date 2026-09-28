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Analysteneinschätzung 28.09.2026 13:54:00

RENK-Aktie bricht ein: JPMorgan-Analyst warnt vor Schwäche im dritten Quartal

RENK-Aktie bricht ein: JPMorgan-Analyst warnt vor Schwäche im dritten Quartal

Die RENK-Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt.

Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um 3,66 Prozent auf 39,10 Euro abwärts, womit das RENK-Papier einer der größten Verlierer im MDAX war.

Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten.

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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RENK-Aktie gibt Gewinne wieder ab - JPMorgan bestätigt `Overweight`

Bildquelle: RENK Group AG

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