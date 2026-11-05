RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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Auftragseingang gestiegen 05.11.2026 18:01:00

RENK-Aktie gibt dennoch ab: Höhere Marge, volle Auftragsbücher

RENK-Aktie gibt dennoch ab: Höhere Marge, volle Auftragsbücher

Der Rüstungszuliefer RENK hat in den ersten neun Monaten das operative Ergebnis stärker erhöht als den Umsatz.

Die bereinigte Marge verbesserte das Augsburger Unternehmen zudem noch etwas stärker als Analysten erwartet haben. Optimistisch für die kommenden Monate stimmt der Auftragseingang: Wie am Markt erwartet kletterte der Wert um ein Drittel.

In den ersten neun Monaten verbuchte der im MDAX notierte Hersteller von Panzergetrieben laut Mitteilung einen Umsatz von 982 Millionen Euro, ein Plus von 5,8 Prozent. Das bereinigte EBIT stieg um knapp 13 Prozent auf 158,8 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 16,2 von 15,2 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 16,1 Prozent Rendite gerechnet.

Für das Gesamtjahr gibt RENK nach dem verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Geschäftsbereichs Slide Bearings eine neue Prognose für das fortgeführte Geschäft ab. Demnach plant RENK 2026 mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 240 Millionen bis 255 Millionen Euro.

Bisher wurden beim Umsatz mehr als 1,5 Milliarden Euro und beim bereinigten EBIT 255 bis 285 Millionen Euro angepeilt.

Die RENK-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich 5,16 Prozent auf 35,21 Euro.

DJG/kla/cbr

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Bildquelle: RENK Group AG

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