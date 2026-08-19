RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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Analystenstimme 19.08.2026 17:56:00

RENK-Aktie gibt Gewinne wieder ab - JPMorgan bestätigt "Overweight"

RENK-Aktie gibt Gewinne wieder ab - JPMorgan bestätigt "Overweight"

Die RENK-Aktie legt am Mittwoch zu. JPMorgan-Analyst David Perry bestätigt sein Kursziel von 75 Euro und sorgt zugleich für neue Übernahmefantasie.

Die Aktien von RENK waren am Mittwoch im trägen Marktumfeld zeitweise stark gefragt. Bis zum Handelsende drehte die Stimmung jedoch. Die Papiere des Spezialisten für Antriebstechnik in der Rüstungsindustrie gaben auf XETRA letztlich 0,29 Prozent auf 49,84 Euro nach.

JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte.

Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das zuletzt im Oktober 2025 bezahlt worden war.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: RENK Group AG

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