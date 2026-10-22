RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Analystenstimme
|
22.10.2026 06:50:00
RENK-Aktie: JPMorgan rechnet mit geringerem Gewinnwachstum
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht David H Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für 2027 bis 2030, da er von einem etwas langsameren Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte von Renk ausgeht.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:20 / BST.
NEW YORK (dpa-AFX)
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