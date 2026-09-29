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Analysteneinschätzung 29.09.2026 11:25:00

RENK-Aktie mit roter Laterne im MDAX: Analystenurteil verschreckt Anleger - Rheinmetall & Co. folgen

RENK-Aktie mit roter Laterne im MDAX: Analystenurteil verschreckt Anleger - Rheinmetall & Co. folgen

Deutsche Rüstungswerte haben aktuell keinen leichten Stand. Nach einer Kurszielsenkung rutscht RENK auf den tiefsten Stand seit April 2025.

Die Aktien von RENK haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenbeginn angeknüpft. Mit einem Kursminus von 4,15 Prozent auf 37,98 Euro ist der Spezialgetriebe-Hersteller für die Rüstungsindustrie größter Verlierer im MDAX. Die Titel markierten erneut ein Tief seit April 2025.

Deutsche Rüstungsaktien angeschlagen - auch Rheinmetall & Co. geben nach

Bei den Branchenkollegen geht es am Dienstag ebenso abwärts. Via XETRA fallen Rheinmetall-Papiere zeitweise um 1,59 Prozent auf 950,90 Euro und gehören damit zu den größten Tagesverlierern im DAX. Derweil geben die Aktien von HENSOLDT und TKMS stellenweise um 0,69 Prozent auf 75,00 Euro bzw. 0,73 Prozent auf 81,40 Euro nach.

Kurszielsenkung lastet auf RENK-Aktie

Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für RENK damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.

RENK will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies.

/gl/mis

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