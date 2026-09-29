HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Analysteneinschätzung
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29.09.2026 17:59:00
RENK-Aktie mit roter Laterne im MDAX: Analystenurteil verschreckt Anleger - Rheinmetall & Co. unterschiedlich
Rheinmetall & Co.: Deutsche Rüstungsaktien angeschlagen
Bei den Branchenkollegen geht es am Dienstag ebenso abwärts. Zum XETRA-Schluss fielen Rheinmetall-Papiere um 0,61 Prozent auf 960,40 Euro. Derweil gaben die Aktien von HENSOLDT um 0,05 Prozent auf 75,48 Euro ab, während TKMS-Titel um 1,95 Prozent auf 80,40 Euro nachgaben.
Kurszielsenkung lastet auf RENK-Aktie
Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für RENK damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.
RENK will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies.
/gl/mis
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