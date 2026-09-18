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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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Einstiegskurse 18.09.2026 11:15:00

RENK-Aktie nach Kursrückschlag höher: Goldman Sachs sieht Kaufchance

RENK-Aktie nach Kursrückschlag höher: Goldman Sachs sieht Kaufchance

Die Investmentbank sieht nach dem jüngsten Kursrückschlag eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei der Aktie des Rüstungskonzerns RENK.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RENK bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrückschlag biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Sam Burgess am Freitag. Der Getriebespezialist im Rüstungsbereich zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus.

Anleger honorieren die positive Bewertung und schieben die RENK-Aktie auf XETRA zeitweise 3,32 Prozent auf 41,37 Euro an.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)leich/">Broker)

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RENK-Aktie gibt Gewinne wieder ab - JPMorgan bestätigt `Overweight`

Bildquelle: RENK Group AG

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06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
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