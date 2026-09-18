RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Einstiegskurse
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18.09.2026 11:15:00
RENK-Aktie nach Kursrückschlag höher: Goldman Sachs sieht Kaufchance
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RENK bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrückschlag biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Sam Burgess am Freitag. Der Getriebespezialist im Rüstungsbereich zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus.
Anleger honorieren die positive Bewertung und schieben die RENK-Aktie auf XETRA zeitweise 3,32 Prozent auf 41,37 Euro an.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)leich/">Broker)
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Bildquelle: RENK Group AG
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|10.08.26
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