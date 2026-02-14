RENK-Aktie: Neue Investitionen in Michigan stärken das US-Geschäft

• RENK investiert bis 2030 insgesamt 150 Mio. US-Dollar in Michigan• Bis zu 270 neue Arbeitsplätze geplant• Rüstungsumfeld zuletzt durch NATO-Aufträge gestützt

RENK baut US-Standort gezielt aus

Aus einer aktuellen Pressemitteilung geht hervor, dass die RENK Group AG ihre Investitionen im US-Bundesstaat Michigan deutlich ausweitet. Gemeinsam mit der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, kündigte CEO Alexander Sagel an, dass der Konzern zwischen 2024 und 2030 insgesamt 70 Mio. US-Dollar in Sachanlagen sowie 80 Mio. US-Dollar in Forschung und Entwicklung investieren wird.

Damit unterstreicht RENK nach eigenen Angaben sein langfristiges Engagement in den Vereinigten Staaten. Whitmer betonte laut Mitteilung, die Investitionen stärkten nicht nur die industrielle Basis Michigans, sondern leisteten auch einen wichtigen Beitrag zur nationalen Sicherheit der USA.

Bis zu 270 neue Arbeitsplätze geplant

Im Zuge der Investitionsoffensive sollen bis zu 270 neue Arbeitsplätze entstehen. Bereits heute beschäftigen die US-Tochtergesellschaften RENK America und Horstman mehr als 540 Mitarbeiter in Muskegon, Sterling Heights und Roseville. Insgesamt betreibt der Konzern in den USA fünf hundertprozentige Tochtergesellschaften in Michigan, Indiana, Ohio und South Carolina mit mehr als 700 Fachkräften.

Laut CEO Sagel prüft das Unternehmen darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen im Bundesstaat. Das deutet darauf hin, dass RENK seine US-Präsenz strategisch weiter ausbauen will. Der Fokus liegt insbesondere auf Antriebstechnik und Mobilitätssystemen für militärische Anwendungen.

Starkes Rüstungsumfeld als Rückenwind

Die Investitionen fallen in eine Phase anhaltend hoher Nachfrage im Verteidigungssektor. Zuletzt hatte ein NATO-Großauftrag für Rheinmetall auch anderen deutschen Rüstungswerten Rückenwind verliehen. RENK legte am Freitag im Zuge dessen auf XETRA um 1,11 Prozent auf 57,54 Euro zu.

Redaktion finanzen.at