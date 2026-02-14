RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|US-Offensive
|
14.02.2026 18:32:00
RENK-Aktie: Neue Investitionen in Michigan stärken das US-Geschäft
• Bis zu 270 neue Arbeitsplätze geplant
• Rüstungsumfeld zuletzt durch NATO-Aufträge gestützt
RENK baut US-Standort gezielt aus
Aus einer aktuellen Pressemitteilung geht hervor, dass die RENK Group AG ihre Investitionen im US-Bundesstaat Michigan deutlich ausweitet. Gemeinsam mit der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, kündigte CEO Alexander Sagel an, dass der Konzern zwischen 2024 und 2030 insgesamt 70 Mio. US-Dollar in Sachanlagen sowie 80 Mio. US-Dollar in Forschung und Entwicklung investieren wird.
Damit unterstreicht RENK nach eigenen Angaben sein langfristiges Engagement in den Vereinigten Staaten. Whitmer betonte laut Mitteilung, die Investitionen stärkten nicht nur die industrielle Basis Michigans, sondern leisteten auch einen wichtigen Beitrag zur nationalen Sicherheit der USA.
Bis zu 270 neue Arbeitsplätze geplant
Im Zuge der Investitionsoffensive sollen bis zu 270 neue Arbeitsplätze entstehen. Bereits heute beschäftigen die US-Tochtergesellschaften RENK America und Horstman mehr als 540 Mitarbeiter in Muskegon, Sterling Heights und Roseville. Insgesamt betreibt der Konzern in den USA fünf hundertprozentige Tochtergesellschaften in Michigan, Indiana, Ohio und South Carolina mit mehr als 700 Fachkräften.
Laut CEO Sagel prüft das Unternehmen darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen im Bundesstaat. Das deutet darauf hin, dass RENK seine US-Präsenz strategisch weiter ausbauen will. Der Fokus liegt insbesondere auf Antriebstechnik und Mobilitätssystemen für militärische Anwendungen.
Starkes Rüstungsumfeld als Rückenwind
Die Investitionen fallen in eine Phase anhaltend hoher Nachfrage im Verteidigungssektor. Zuletzt hatte ein NATO-Großauftrag für Rheinmetall auch anderen deutschen Rüstungswerten Rückenwind verliehen. RENK legte am Freitag im Zuge dessen auf XETRA um 1,11 Prozent auf 57,54 Euro zu.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RENK
|
12.02.26
|So bewegt sich die TKMS-Aktie nach dem ersten Börsenquartal - auch Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
10.02.26
|Bernstein-Analyse: Warum die Rheinmetall-Aktie trotz Marktdruck in einer eigenen Liga spielt - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK uneins (dpa-AFX)
|
10.02.26
|MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.02.26
|Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT weiterhin gefragt - Warburg empfiehlt RENK (dpa-AFX)
|
09.02.26
|XETRA-Handel: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)