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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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Analystenstimme 22.10.2026 09:29:00

RENK-Aktie verliert: Strategischer Umbau trifft auf vorsichtigere Analystenprognose

RENK-Aktie verliert: Strategischer Umbau trifft auf vorsichtigere Analystenprognose

Beim Augsburger Rüstungsspezialisten stehen strategische Veränderungen und neue Analysteneinschätzungen im Mittelpunkt.

Der Rüstungsspezialist RENK verkauft sein Gleitlagergeschäft an das österreichische Industrie- und Technologieunternehmen Miba. Damit kommt der Konzern seinem Ziel näher, das Geschäft stärker auf Verteidigungslösungen auszurichten. Gleichzeitig hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die RENK-Aktie von 62 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Während RENK sein Portfolio neu ausrichtet, rechnet JPMorgan mit einem langsameren Hochlaufen deutscher Panzerfahrzeugprogramme und trüberen Aussichten für die Industriegeschäfte des Unternehmens. Auch die neue Jahresprognose fällt etwas niedriger aus.

RENK verkauft Gleitlagergeschäft an Miba

Das zivile Geschäft von Marine & Industry bleibt von der Transaktion unberührt, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Das Gleitlagergeschäft ist am Standort Hannover angesiedelt und wird seit Oktober 2025 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen RENK Bearings GmbH geführt. RENK will den Anteil des Defense-Geschäfts am Gesamtumsatz bis 2030 auf rund 90 Prozent steigern. Der Verkauf des Geschäfts Slide Bearings schaffe die Voraussetzungen dafür, Kapital und Kapazitäten noch gezielter auf die Wachstumsmärkte für Verteidigungslösungen zu Land und auf See auszurichten, so das Unternehmen. „Mit dem Verkauf des Gleitlagergeschäfts setzen wir unsere Sektorenstrategie wie angekündigt um, indem wir unseren strategischen Fokus noch konsequenter auf das Defense-Geschäft ausrichten“, sagte RENK-CEO Alexander Sagel. „Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit der Miba für das technologisch starke Gleitlagergeschäft genau den richtigen Partner gefunden haben, um Slide Bearings mit dem passenden Branchenfokus weiterzuentwickeln.“ Mibas Gleitlager-Division Miba Bearing Group ist auf die Entwicklung und Produktion von Gleitlagertechnologien für industrielle Anwendungen und für Motoren spezialisiert.

RENK passt Jahresprognose an

Infolge des Verkaufs weist RENK den Geschäftsbereich Slide Bearings ab dem vierten Quartal als nicht fortgeführten Geschäftsbereich aus. Die Jahresprognose, die nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche Vehicle Mobility Solutions (VMS) und M&I umfasst, passte RENK entsprechend an. Für dieses Jahr stellt das Unternehmen nun einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro in Aussicht.

JPMorgan senkt Kursziel für RENK-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die RENK-Aktie von 62 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Overweight“ belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen geht Analyst David H. Perry nun davon aus, dass der Panzergetriebe-Hersteller beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) besser abschneiden wird als zuvor erwartet. Dennoch senkte der Analyst am Mittwoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2027 bis 2030. Als Gründe nannte er ein etwas langsameres Hochlaufen der deutschen Panzerfahrzeugprogramme und trübere Aussichten für die Industriegeschäfte von RENK.

RENK-Aktie unter Druck

Am Donnerstag gerät die RENK-Aktie erneut unter Druck. Via XETRA geht es 2,92 Prozent auf 36,30 Euro nach unten. Börsianer sehen in der neuen Prognose für das laufende Geschäftsjahr eine leichte operative Senkung. Barclays-Analyst Afonso Osorio hält etwas sinkende Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er begrüßt vielmehr das künftig klarere Portfolio und sieht auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegschance. dpa-AFX und Dow Jones
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Bildquelle: RENK Group AG

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