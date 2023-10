RENK-Börsengang: RENK-Aktien kommen im unteren Drittel der Preisspanne

Die begleitenden Investmentbanken nannten großen Investoren am Dienstag einen voraussichtlichen Preis von 15 bis 16 Euro. In diesem Bereich sei die Emission überzeichnet. Die offizielle Spanne reicht bis 18 Euro. Bis zu 27,03 Millionen RENK-Aktien könnten noch bis zum Mittwoch gezeichnet werden, am Donnerstag will das Traditionsunternehmen seine Rückkehr an die Frankfurter Börse feiern.

In der verengten Spanne wird RENK mit 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro bewertet. Dem Eigentümer, dem Finanzinvestor Triton, winkt aus dem Börsengang ein Erlös von 405 bis 432 Millionen Euro, er bleibt aber mit mindestens 73 Prozent beteiligt. Triton hatte das ehemals zu MAN gehörende Unternehmen Anfang 2020 für knapp 700 Millionen Euro vom Autobauer Volkswagen gekauft.

RENK baut Großgetriebe und erlebt angesichts der Aufrüstung derzeit eine Sonderkonjunktur. 70 Prozent des Geschäfts machen Getriebe für Panzer und Schiffe für die Marine aus, der Rest entfällt auf ziviles Geschäft etwa mit Getrieben für Kompressoren.

München (Reuters)