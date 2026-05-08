RENK Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RENK Group hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331,8 Millionen USD – ein Plus von 15,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK Group 286,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at