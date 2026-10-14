KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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14.10.2026 13:20:00
RENK sichert sich Auftrag für Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge - Aktie etwas fester
Der Rüstungszulieferer RENK soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte RENK am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden.
RENK-Aktie legt zu
Die RENK-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,77 Prozent auf 34,49 Euro.
WASHINGTON (dpa-AFX)
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Bildquelle: RENK Group AG
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