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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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Order erhalten 14.10.2026 13:20:00

RENK sichert sich Auftrag für Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge - Aktie etwas fester

RENK sichert sich Auftrag für Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge - Aktie etwas fester

RENK erhält von KNDS einen Auftrag im Volumen von rund 130 Millionen Euro für Getriebe und Steuerungstechnik für den Leopard 2 sowie weitere Fahrzeuge.

Der Rüstungszulieferer RENK soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte RENK am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden.

RENK-Aktie legt zu

Die RENK-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,77 Prozent auf 34,49 Euro.

WASHINGTON (dpa-AFX)

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Weitere Links:

RENK-Aktie gibt Gewinne wieder ab - JPMorgan bestätigt `Overweight`

Bildquelle: RENK Group AG

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